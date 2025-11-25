Чугунная посуда и другие вещи, которые ни в коем случае нельзя мыть в посудомойке

Чугунная посуда. Со временем такие сковородки и казаны покрываются антипригарным слоем. Посудомойка смывает этот слой, а высокая влажность способствует возникновению ржавчины.

Деревянные разделочные доски, утварь. Дерево и посудомойка никак не сочетаются. Из-за влаги разделочные доски деформируются, покрываются трещинами, лопатки и ложки теряют форму, могут расслоиться. Такую утварь нужно мыть вручную тёплой водой с мылом и сразу же вытирать насухо.

Ножи. В посудомойке они тупятся в два раза быстрее. Профессиональные повара моют ножи только вручную.

Хрусталь, тонкое стекло. Они слишком хрупки для посудомойки.

Антипригарная посуда с тефлоновым покрытием. При мытье в посудомойке значительно сокращается срок службы антипригарного покрытия.