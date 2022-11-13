Бытовая техника
21:11, 13 ноября 2022
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Думаете купить настенную стиральную машину? Будьте готовы к минусам этого устройства

Приобретать её стоит только определённой категории людей

Настенные стиральные машинки стали появляться на рынке совсем недавно. При этом в Азии, например, они уже сейчас довольно популярны. Так в чём же их особенности?

Думаете купить настенную стиральную машину? Будьте готовы к минусам этого устройства

Настенные стиральные машины отличаются от стандартных моделей по нескольким параметрам. Это система навесной установки, а также габариты. Из этого вытекают несколько преимуществ настенных «стиралок».

Это компактность, удобная высота установки, низкий расход электричества, современный дизайн, множество функций, тихая работа.

Думаете купить настенную стиральную машину? Будьте готовы к минусам этого устройства

Но и минусов у подобного устройства немало. Так, постирать за один раз много белья в такой машинке не получится, заказать её можно лишь из-за границы, а установить её правильно довольно сложно. К тому же устанавливается они на несущую стену, а не на гипсокартон. Наконец, стоят подобные стиральные машины дорого, тяжело их будет и отремонтировать.

Кому стоит приобретать подобные стиральные машины? По мнению пользователя iXBT.com, людям, которые проживают в довольно небольших квартирах одни.

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