Эксперт объяснил, что можно сделать, если у стиральной машины нет режима 30 °C

Европейские производители стиральных машин теперь вместо режима 30 °C стали делать программу 20 °C. Однако сейчас для техники, которая поступает в РФ через параллельный импорт, не предусмотрена обязательная сертификация. Что же можно сделать при отсутствии в машинке специального режима для синтетики?

Установка ручного терморегулятора. Благодаря ему вы сможете искусственным образом снижать температуру воды. Помимо этого, вы можете прямо время стирки заливать в дозатор определённое количество холодной воды.

Управление со смартфона. Но это работает, если есть возможность дистанционного управления стиральной машиной.