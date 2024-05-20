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Бытовая техника
Опубликовано 20 мая 2024, 22:30
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Эксперт объяснил, что можно сделать, если у стиральной машины нет режима 30 °C

Вот как лучше стирать синтетику
Искусственные ткани рекомендуется стирать в специальном режиме при температуре не выше 30 градусов. Однако в последнее время производители стали отказываться от этой программы для стиральных машин. Как же в этом случае быть?
Эксперт объяснил, что можно сделать, если у стиральной машины нет режима 30 °C
© Freepik

Европейские производители стиральных машин теперь вместо режима 30 °C стали делать программу 20 °C. Однако сейчас для техники, которая поступает в РФ через параллельный импорт, не предусмотрена обязательная сертификация. Что же можно сделать при отсутствии в машинке специального режима для синтетики?

Установка ручного терморегулятора. Благодаря ему вы сможете искусственным образом снижать температуру воды. Помимо этого, вы можете прямо время стирки заливать в дозатор определённое количество холодной воды.

Управление со смартфона. Но это работает, если есть возможность дистанционного управления стиральной машиной.

Эксперт объяснил, что можно сделать, если у стиральной машины нет режима 30 °C
© Freepik

Другие похожие режимы. Сейчас во многих стиральных машинах есть программа быстрой стирки. Длится она 15 минут при температуре 30 градусов Цельсия.