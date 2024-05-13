Эксперт объяснил, почему в микроволновке посуда может греться быстрее пищи

Причин может быть несколько

Всем, у кого есть микроволновка, известно, что ставить в неё можно далеко не всю посуду. Иначе при нагреве возникнут треск, искры или прибор сломается. Но с чем связан плохой нагрев пищи, хотя тарелка при этом нагревается хорошо?