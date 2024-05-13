Эксперт объяснил, почему в микроволновке посуда может греться быстрее пищи

Опубликовано 13 мая 2024, 11:15
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Эксперт объяснил, почему в микроволновке посуда может греться быстрее пищиПричин может быть несколько
Всем, у кого есть микроволновка, известно, что ставить в неё можно далеко не всю посуду. Иначе при нагреве возникнут треск, искры или прибор сломается. Но с чем связан плохой нагрев пищи, хотя тарелка при этом нагревается хорошо?
Допустим, нам нужно разогреть в микроволновке суп. Её энергии за несколько минут хватит только на эту жидкость глубиной 2−3 см. Кроме того, обычно мы ставим суп в керамической посуде. В ней со временем при мытье образуются микротрещины, в которых копится влага. Именно поэтому посуда нагревается в микроволновой печи так быстро.
Лучше всего для разогрева в микроволновке брать посуду с маркировкой для СВЧ-печи. Также подойдёт пищевой пластик (для разогрева можно использовать посуду с маркировкой РР в треугольнике с цифрой 5), силиконовые формы (но если при сгибании остаётся белый след, то лучше отказаться от покупки), керамику (будет сильно нагреваться), жаропрочное стекло (лучший вариант).