Эксперт объяснил, с какими настройками стиральной машины одежда будет служить дольше

Как правильно, программы у стиральных машин — это тщательно подобранные комбинации объёма воды, интенсивности перемешивания и температуры, рекомендованные производителям. При этом программы учитывают тип ткани и степень её загрязнения.

На микроскопическом уровне ткань нашей одежды состоит из нитей — отдельных волокон, скрученных вместе. То, сколько волокон потеряется во время стирки, зависит от их характера, длины, способа скручивания, формирования ткани из пряжи.

Если вы в целом хотите, чтобы одежда теряла меньше волокон, просто стирайте её реже. Однако некоторые ткани от стирки страдают сильнее других. Открытые тканевые конструкции (трикотажные изделия) со свободной пряжей могут потерять больше волокон, чем более плотные. Хлопковые волокна имеют длину всего несколько сантиметров. Даже плотно скрученные в пряжу, они все равно могут вырваться наружу. Волокна шерсти, как и хлопчатобумажные, могут распускаться, а ещё путаться друг с другом во время стирки.

Имеет значение при стирке и тип моющего средства. Некоторые из них содержат более агрессивные соединения, такие как отбеливатели или отбеливающие вещества.

Неправильный выбор программ стирки, стирального порошка и отбеливающих компонентов может сильно повредить ткань. К примеру, отбеливатель способен испортить шерстяную и шёлковую одежду.

Главный совет, связанный с тем, как продлить срок службы одежды, заключается в следующем. Нужно просто её реже стирать. Также перед стиркой внимательно читайте инструкции по уходу и следуйте им.