Эксперт опроверг пять популярных мифов о приготовлении домашнего хлеба в хлебопечке

Бытовая техника
Сегодня в 15:43
Эксперт опроверг пять популярных мифов о приготовлении домашнего хлеба в хлебопечкеИ поделился опытом приготовления хлебобулочных изделий
Автор блога на iXBT.com рассказал, почему хороший домашний хлеб - это не так сложно, как кажется, и в чём особенности хлебопечки.
Блогер утверждает, что сейчас существует множество стереотипов вокруг темы хлебопечения. В частности, домашнего. Но как минимум пять из них - мифы.
- Качественный хлеб получится только в дорогой хлебопечке. Нет. Автор по своему опыту заявляет, что много лет назад брал одну из самых недорогих устройств, но до сих пор оно работает отлично. Это значит, что зависит всё от продуктов и их пропорций.
- Приготовление хлеба оборачивается большими затратами на электричество. На самом деле за все три часа тратится не особо много электроэнергии. По словам блогера, на весь цикл подготовки хлеба у него ушло всего 297 Ваттч (0,297 кВтч), примерно 1 рубль 37 копеек.
- Чем больше программ у печки, тем лучше. Нет. От количества программ зависит только её стоимость.
- Из-за покупки ингредиентов "свой" хлеб будет выходить в несколько раз дороже магазинного. Для выпечки нужна мука первого или второго сорта, а вот добавлять сливочное масло и молоко не обязательно. Эксперт использует всего шесть продуктов для приготовления полноценного хлеба: это вода, мука, растительное масло, дрожжи, соль, сахар.
- Проще купить хлеб в магазине, чем тратить много сил и времени на его приготовление дома. Совсем нет. Это стереотип. Главное - верно рассчитать количество всех ингредиентов и запустить печку. Остальное эта техника сделает самостоятельно.