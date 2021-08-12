Эксперт опроверг пять популярных мифов о приготовлении домашнего хлеба в хлебопечке

И поделился опытом приготовления хлебобулочных изделий

Автор блога на iXBT.com рассказал, почему хороший домашний хлеб - это не так сложно, как кажется, и в чём особенности хлебопечки.