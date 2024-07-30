Эксперт рассказал, к чему нужно быть готовым при покупке бюджетного кондиционера

Компрессор «Вкл/Выкл». Вам будет доступен лишь этот вариант компрессора. Другими словами, кондиционер либо будет работать на максимальной мощности, либо будет в отключенном виде.

Конструкция. В дешёвом сегменте вы получите тонкий пластик у внутреннего блока. Он может во время работы вибрировать или издавать треск. У внешнего блока тоже часто бывают слышны вибрации. Металл кожуха не отличается хорошей устойчивостью к коррозии.