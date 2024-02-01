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Бытовая техника
Опубликовано 01 февраля 2024, 05:15
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Эксперт рассказал, как правильно выбирать фен-щётку для волос

Учитывайте всего несколько параметров
Пользоваться феном-щёткой для сушки и укладки волос очень удобно. Более того, благодаря этому прибору вы сможете создавать разные причёски при любой густоте. Но важно при этом не прогадать с выбором устройства.

Мощность. Низкая мощность подойдёт только для не особо густых и при этом коротких волос. Лучше всего выбирать модели с показателями от 700 Вт.

Режимы работы. Обычно у фенов-щёток два-три температурных режимов и несколько скоростей воздушного потока. Желательно, чтобы у прибора был ещё и холодный обдув. Лучше также брать модель, у которой скорость и температура регулируются по отдельности.

Эксперт рассказал, как правильно выбирать фен-щётку для волос
© lenami

Основная насадка. Она представляет собой круглую щётку. Чаще всего покрытие у щёток сделано из керамики. Встречаются также модели с титановым и алюминиевым покрытием. Последнего лучше избегать, так как оно вредит волосам.

Другие насадки. Это может быть насадка-концентратор (делает из щётки фен), диффузор (ей сушатся кудрявые волосы), плоская расчёска (совмещает расчёсывание и сушку), конусная насадка (нужна для накручивания локонов), насадка для выпрямления.

Важные моменты. Фен-щётка должна у вас комфортно лежать в руке, у неё должен быть довольно длинный шнур и интуитивно понятное управление. Также обратите внимание на наличие съёмного фильтра и защиты от перегрева.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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