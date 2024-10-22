Эксперт рассказал, какие варочные панели лучше всего подойдут для кухни

Независимые варочные панели отличаются большим ассортиментом. Они очень компактны, легко встраиваются в кухонный гарнитур. Кроме того, отзывы показывают, что такие модели дольше работают и реже ломаются. Но главный недостаток таких панелей — это цена.

Если духовой шкаф у вас уже есть, то лучше купите независимую варочную панель. Это позволит вам её разместить где угодно. Зависимые же панели лучше подойдут для небольших кухонь и обойдутся вам дешевле.