Эксперт рассказал, на какие характеристики нужно обращать внимание при выборе телевизора

LED-панели. Часто такие матрицы имеют хорошую яркость (до 600 кд/м) и низкое энергопотребление. Если у LED-телевизора размер пикселей не более 0.3 мм, время отклика не более 5 мс, а контрастность составляет 1000:1, это может говорить о его высоком качестве.

Плазменные телевизоры. Если вы хотите ещё более яркую картинку, то рекомендуется брать именно такие модели. У них контрастность достигает 1000:1, яркость — 1000 кд/м2. Однако эти телевизоры дороже стоят, у них большое энергопотребление, они тяжёлые.