Эксперт рассказал, сушат ли воздух электронагреватели

Инфракрасные обогреватели. Они нагревают только предметы и поверхности в комнате. Это способствует более равномерному распределению температуры, меньшему влиянию прибора на относительную влажность.

Керамические обогреватели. У них довольно низкая температура поверхности нагревательного элемента. Благодаря этому снижается риск пересушивания воздуха.

Из-за длительной работы обогревателей появляется статическое электричество. Если ваша одежда стала липнуть к телу, а волосы наэлектризовались, значит относительная влажность в помещении снизилась.