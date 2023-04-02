Если встроенный Smart TV тормозит: пять лучших флагманских ТВ-боксов на Android

21:05, 02 апреля 2023
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Если встроенный Smart TV тормозит: пять лучших флагманских ТВ-боксов на AndroidСмело покупайте любой из них
Допустим, вы решили приобрести дорогой ТВ-бокс. Вот на какие модели вам стоит обратить внимание.
Фото: Tech Radar
Эксперт YouTube-канала TECHNOZON перечислил ТОП-5 лучших флагманских ТВ-боксов на весну этого года. Все они стоят дороже 100 долларов.
- Nvidia Shield TV 2019 PRO. На нём стоит сертифицированный Android, в комплекте идёт пульт. Процессор здесь тоже мощный, и он не тормозит вообще. Есть здесь также полноценная интеграция GeForce Now, поддержка Netflix, Dolby-форматов всех уровней и пр.
- UGOOS AM6B PLUS DOLBY VISION, X96 X9. На последнем стоит процессор S922X. На этом устройстве есть прошивка, ТВ-бокс сам по себе металлический и не греется. В целом это достойный вариант для «пиратки». Также вместе с ним в комплекте идёт голосовой Bluetooth-пульт. Однако если выбирать между двумя этими боксами, то однозначно лучше AM6B PLUS.
- ZIDOO серия. В частности, это ZIDOO Z9X и Z10 PRO. Последний - это медиаплеер формата ТВ-бокса на Android 9. Вы можете подключать к устройству SDD, HDD. При этом оба устройства поддерживают Dolby Vision, Dolby Atmos. Android-ТВ у них отсутствует, как и нормальных Google-сервисов, однако есть приятный интерфейс и в комплекте идёт пульт. Что касается процессора, то оснащён он Realtek 1619 DR.
- H96 MAX V58. На нём стоит процессор RK3588. Он уникален тем, что он один из немногих, кто набирает в AnTuTu более 500 тысяч баллов, поддерживает Android 12, Wi-Fi 6, LAN-порты на 1000 мбит/с. Правда, сертификации всё же нет. Вы сможете при помощи этого бокса посмотреть фильмы, поиграть в эмуляторы PlayStation 2, у него есть прошивка Google TV, Root, присутствуют несколько выходов HDMI и пр.
- Beelink GT-King PRO 2021 WIFI6. Он поддерживает Wi-Fi 6. Кроме того, скоро он покинет рейтинг ТОП-5 из-за того, что производить его уже не будут. Поэтому если вы мечтали его приобрести, то сейчас - самое время. Интересен данный бокс TAmlogic S922X-H процессором. Есть у него также поддержка Dolby Audio, DTS Listen, встроенного Hi-Fi. Это в целом качественный бокс для ценителей музыки, звука.