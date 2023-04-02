Если встроенный Smart TV тормозит: пять лучших флагманских ТВ-боксов на Android

Эксперт YouTube-канала TECHNOZON перечислил ТОП-5 лучших флагманских ТВ-боксов на весну этого года. Все они стоят дороже 100 долларов.

Nvidia Shield TV 2019 PRO. На нём стоит сертифицированный Android, в комплекте идёт пульт. Процессор здесь тоже мощный, и он не тормозит вообще. Есть здесь также полноценная интеграция GeForce Now, поддержка Netflix, Dolby-форматов всех уровней и пр.