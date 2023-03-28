Избегайте этих семи ошибок при стирке, чтобы не испортить одежду

Вот каких ошибок, по словам Деяна Димитрова, генерального директора Laundryheap, вам нужно избегать, если вы стираете одежду в стиральной машине.

Не доставать всё из карманов. Мелкие предметы в карманах могут во время стирки попасть в барабан стиральной машины и испортить одежду или зацепиться за неё.

Не обращать внимание на этикетки. Разную одежду нужно стирать при разной скорости и температуре в зависимости от материала. К примеру, для шёлка и шерсти лучше всего подойдёт температура 30 градусов и щадящий режим. Для их сушки нельзя использовать сушильную машину, гладить утюгом их тоже не рекомендуется.