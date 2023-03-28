Бытовая техника
19:52, 28 марта 2023
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Избегайте этих семи ошибок при стирке, чтобы не испортить одежду

О них предупредил генеральный директор компании Laundryheap

Большинство из нас для стирки одежды пользуется стиральной машиной. Но даже в этом случае легко раз за разом совершать ошибки, из-за которых одежда будет портиться.

Избегайте этих семи ошибок при стирке, чтобы не испортить одежду

Фото: Ariel

Вот каких ошибок, по словам Деяна Димитрова, генерального директора Laundryheap, вам нужно избегать, если вы стираете одежду в стиральной машине.

  1. Не доставать всё из карманов. Мелкие предметы в карманах могут во время стирки попасть в барабан стиральной машины и испортить одежду или зацепиться за неё.

  2. Не обращать внимание на этикетки. Разную одежду нужно стирать при разной скорости и температуре в зависимости от материала. К примеру, для шёлка и шерсти лучше всего подойдёт температура 30 градусов и щадящий режим. Для их сушки нельзя использовать сушильную машину, гладить утюгом их тоже не рекомендуется.

  3. Не расправлять рукава и штанины. В этом случае они могут постираться неравномерно или запутаться в других предметах одежды. Также необходимо перед стиркой застегнуть все пуговицы и молнии на одежде, чтобы другие вещи не зацепились за них и не повредились.

Избегайте этих семи ошибок при стирке, чтобы не испортить одежду

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  1. Не выворачивать одежду наизнанку. В случае с джинсами такая стирка может ускорить их выцветание. Наизнанку стоит выворачивать и различные топы, если на них нанесён какой-нибудь графический принт.

  2. Использовать слишком много средства для стирки. Это может даже испачкать одежду, особенно если она белого цвета. Кроме того, такая практика может изнашивать волокна ткани, способствовать образованию зацепок и разрывов.

  3. Слишком сильно наполнять барабан стиральной машины. Одежда в этом случае просто не постирается так, как надо. Лучше всего класть вещей столько, чтобы барабан наполнен был на 3/4.

  4. Стирать полотенца вместе с одеждой. Для каждого материала нужен свой режим стирки и достаточное количество пространства для стирки и полоскания.

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