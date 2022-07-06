Как правильно выбирать утюг

Как правильно выбирать утюгЕсть ряд важных параметров
Чтобы одежда выглядела хорошо, нужен подходящий утюг. При его выборе нужно учитывать несколько параметров. Вот главные из них.
- Качество подошвы. Сегодня производители делают подошвы из различных материалов. Это может быть нержавеющая сталь, керамика, металлокерамика, алюминий, тефлон, титан.
Нержавеющая сталь способна, например, поцарапать пуговицы, молнии и другие детали, а керамика имеет слой антипригарного покрытия, но нуждается в бережном отношении (при падении на ней могут появиться трещины царапины, и в результате утюг перестанет работать). Металлокерамика отличается устойчивостью к падениям и повреждениям, но при этом весит она больше. Что касается алюминия, то со временем его поверхность становится «липкой», а из-за этого могут появиться на одежде складки или повреждения. Тефлоновая подошва долговечна, устойчива к нагару, легко скользит, но при этом её просто поцарапать, на ней быстро образуются сколы. Подошва имеет лишь один недостаток: высокую стоимость.
Мощность. От этого зависит скорость и уровень нагрева утюга. Варьироваться этот параметр может от 220 до 3000 Вт, но для домашней глажки достаточно будет 2000 Вт.
Эргономика. Другими словами, это простота использования. Например, ручку утюга должно быть удобно держать, она должна быть ударопрочной, термостойкой. Обычно подобные утюги отличаются тем, что корпус у них сделан из нержавеющей стали.
Контроль температуры. Вы должны иметь возможность легко изменять температуру утюга. Для этого обратите внимание на паровой или сухой утюг с регулятором температуры.
Гибкость движения. В этом смысле удобнее будут выдвижные шнуры. Некоторые модели утюгов оснащены даже шнуром, который может вращаться на 360 градусов. Кроме того, есть и беспроводные варианты.
Вес. Лучше остальных для одежды, по мнению автора, подойдёт утюг, который вес менее 1,5 кг. Кроме того, если вы постоянно гладите много вещей, то выбирайте модель полегче.
Ёмкость резервуара для воды. Оптимальным выбором станет паровой утюг, ёмкость резервуара которого будет составлять 200-300 мл. Помимо этого, лучше всего покупать утюги с прозрачной ёмкостью.
Технологии. По возможности покупайте утюг с функцией автоматической самоочистки (благодаря этому не придётся постоянно очищать утюг от накипи), с противокапельной системой, с функцией распыления воды. Что касается подачи пара, то при наличии функции «Постоянная подача пара» хватит 30 г/мин, а при функции «Паровой удар» 90 г/мин.
Функция автоматического отключения. Это позволит предотвратить вероятность возгорания, если вы забудете выключить утюг.
Гарантия и цена. Самые топовые бренды дадут вам 2-летнюю гарантию. Если говорить о цене, то паровой и сухой утюг может обойтись в 1000-10000 рублей в зависимости от характеристик.