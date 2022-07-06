Как правильно выбирать утюг

Чтобы одежда выглядела хорошо, нужен подходящий утюг. При его выборе нужно учитывать несколько параметров. Вот главные из них.

Качество подошвы. Сегодня производители делают подошвы из различных материалов. Это может быть нержавеющая сталь, керамика, металлокерамика, алюминий, тефлон, титан.

Нержавеющая сталь способна, например, поцарапать пуговицы, молнии и другие детали, а керамика имеет слой антипригарного покрытия, но нуждается в бережном отношении (при падении на ней могут появиться трещины царапины, и в результате утюг перестанет работать). Металлокерамика отличается устойчивостью к падениям и повреждениям, но при этом весит она больше. Что касается алюминия, то со временем его поверхность становится «липкой», а из-за этого могут появиться на одежде складки или повреждения. Тефлоновая подошва долговечна, устойчива к нагару, легко скользит, но при этом её просто поцарапать, на ней быстро образуются сколы. Подошва имеет лишь один недостаток: высокую стоимость.