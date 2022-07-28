Как выбрать хорошую кофемолку

Свежемолотый кофе сам по себе гораздо вкуснее, чем тот, что продаётся в супермаркетах. Такой кофе дольше сохраняет аромат и окисляется намного медленнее. Кроме того, кофе нужно перемалывать каждые два дня. Поэтому кофемолка в этом случае просто необходима.

Кофемолки подразделяются на несколько видов. Это ротационные (для перетирания зёрен в них установлены ножи) и жерновые (в них для перетирания используются диски). Дешевле будет стоить первый вариант, но подобные модели обладают не такой большой мощностью и подходят для тех, кто собирается пользоваться кофемолкой редко и в домашних условиях. Также ими хоть и можно перемалывать что угодно (даже крупы и орехи), сам помол выходит неоднородным, а ножи нужно время от времени затачивать.

Жерновые кофемолки считаются более мощными и могут перемолоть зёрна до необходимого состояния без нагрева. Стоят они дороже и имеют всегда большие габариты.