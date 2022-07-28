Как выбрать хорошую кофемолку

Как выбрать хорошую кофемолкуИ на какие параметры обращать внимание
Свежемолотый кофе сам по себе гораздо вкуснее, чем тот, что продаётся в супермаркетах. Такой кофе дольше сохраняет аромат и окисляется намного медленнее. Кроме того, кофе нужно перемалывать каждые два дня. Поэтому кофемолка в этом случае просто необходима.
Кофемолки подразделяются на несколько видов. Это ротационные (для перетирания зёрен в них установлены ножи) и жерновые (в них для перетирания используются диски). Дешевле будет стоить первый вариант, но подобные модели обладают не такой большой мощностью и подходят для тех, кто собирается пользоваться кофемолкой редко и в домашних условиях. Также ими хоть и можно перемалывать что угодно (даже крупы и орехи), сам помол выходит неоднородным, а ножи нужно время от времени затачивать.
Жерновые кофемолки считаются более мощными и могут перемолоть зёрна до необходимого состояния без нагрева. Стоят они дороже и имеют всегда большие габариты.
Кроме того, при выборе кофемолки смотрите на мощность, производительность (но только если вы приобретаете кофемолку для кофейни), степень помола, материал корпуса. Если говорить о мощности, то при покупке ротационной кофемолки ищите модель с мощностью от 180 Вт, а жерновой - от 100 Вт. Также нужно обратить внимание на скорость вращения. Для большой семьи, например, подойдёт кофемолка со скоростью от 8 тысяч об/мин.
Степень помола зависит от того, как именно вы готовите кофе. Если во френч-прессе, то необходим грубый помол, если в турке - мелкий, в гейзерной кофеварке - средний, в эспрессо-машине - сверхмелкий. Причём чем меньше помол, тем гуще напиток получится.
Также нужно отметить, что существуют два типа жерновых кофемолок. Это плоские и конические. В плоских жерновах часть кофе может застрять, а вот с коническими подобной проблемы нет.
Из материалов используется для изготовления кофемолок сталь, керамика, пластик. Разницы в качестве помола нет, но стальные стоят обычно дороже.