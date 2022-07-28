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Как выбрать хорошую кофемолку

И на какие параметры обращать внимание
Если вы любите кофе, то наверняка уже задумывались о приобретении кофемолки. Но производители предлагают сегодня самые разные варианты таких устройств. Как же правильно выбрать подходящую модель?
Как выбрать хорошую кофемолку

Свежемолотый кофе сам по себе гораздо вкуснее, чем тот, что продаётся в супермаркетах. Такой кофе дольше сохраняет аромат и окисляется намного медленнее. Кроме того, кофе нужно перемалывать каждые два дня. Поэтому кофемолка в этом случае просто необходима.

Кофемолки подразделяются на несколько видов. Это ротационные (для перетирания зёрен в них установлены ножи) и жерновые (в них для перетирания используются диски). Дешевле будет стоить первый вариант, но подобные модели обладают не такой большой мощностью и подходят для тех, кто собирается пользоваться кофемолкой редко и в домашних условиях. Также ими хоть и можно перемалывать что угодно (даже крупы и орехи), сам помол выходит неоднородным, а ножи нужно время от времени затачивать.

Жерновые кофемолки считаются более мощными и могут перемолоть зёрна до необходимого состояния без нагрева. Стоят они дороже и имеют всегда большие габариты.

Как выбрать хорошую кофемолку

Кроме того, при выборе кофемолки смотрите на мощность, производительность (но только если вы приобретаете кофемолку для кофейни), степень помола, материал корпуса. Если говорить о мощности, то при покупке ротационной кофемолки ищите модель с мощностью от 180 Вт, а жерновой - от 100 Вт. Также нужно обратить внимание на скорость вращения. Для большой семьи, например, подойдёт кофемолка со скоростью от 8 тысяч об/мин.

Степень помола зависит от того, как именно вы готовите кофе. Если во френч-прессе, то необходим грубый помол, если в турке - мелкий, в гейзерной кофеварке - средний, в эспрессо-машине - сверхмелкий. Причём чем меньше помол, тем гуще напиток получится.

Также нужно отметить, что существуют два типа жерновых кофемолок. Это плоские и конические. В плоских жерновах часть кофе может застрять, а вот с коническими подобной проблемы нет.

Из материалов используется для изготовления кофемолок сталь, керамика, пластик. Разницы в качестве помола нет, но стальные стоят обычно дороже.

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