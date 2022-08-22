Как выбрать соковыжималку и не прогадать

Вообще соковыжималку нельзя назвать многофункциональным устройством. Тем не менее причины приобрести её есть. Среди них - возможность самостоятельно выбрать ингредиенты для сока, приготовить более литра такого сока за несколько минут, причём сделать всё это можно в любое удобное время. Кроме того, благодаря соковыжималке вы сможете сделать смузи, молочный коктейль, сорбет, фруктовый и овощной фреш, молотый кофе.

Первым делом нужно выбрать тип соковыжималки. Всего их существует четыре: цитрусовые, шнековые, центробежные, комбинированные.

Шнековая соковыжималка отличается довольно низкой скоростью вращения. Поэтому электроэнергии будет тратиться не так много. Кроме того, работают такие устройства довольно тихо и отличаются компактными размерами. Чаще всего мощность у этих соковыжималок составляет не более 300 Вт.