Как выбрать стиральную машину, чтобы потом не пожалеть

По словам автора статьи, первым делом при выборе стиральной машины нужно определиться с её типом. Бывают полуавтоматы (или машины верхней загрузки) и автоматы (машины фронтальной загрузки). Дешевле обойдётся первый вариант, но при этом она требует много электроэнергии, стирает не настолько качестве, а максимальный объём загрузки составляет у неё менее 5 кг.

Лучше всего, конечно, покупать стиральную машину - автомат. Однако даже в этом случае нужно ещё обращать внимание на другие факторы.

Размер. В этом плане стиральные машины делятся на ультраузкие, узкие, компактные, полногабаритные. По возможности лучше брать полногабаритную. Высота машинки во всех случаях будет составлять 85 см, а показатели ширины и глубины вы можете увидеть на изображении ниже.

Вообще объём загрузки вещей может быть разным: от 3 до 12 кг. В среднем для стирки будет хватать примерно 6-7 кг, если семья у вас не такая большая.

Из средней ценовой категории пользователь советует покупать LG F2V3GS6W (максимальная загрузка - 8,5 кг) либо HAIER HW60-BP12929AS (максимальная загрузка - 6 кг).