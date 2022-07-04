Как выбрать стиральную машину, чтобы потом не пожалеть

Как выбрать стиральную машину, чтобы потом не пожалетьИ на какие характеристики обратить особое внимание
По словам автора статьи, первым делом при выборе стиральной машины нужно определиться с её типом. Бывают полуавтоматы (или машины верхней загрузки) и автоматы (машины фронтальной загрузки). Дешевле обойдётся первый вариант, но при этом она требует много электроэнергии, стирает не настолько качестве, а максимальный объём загрузки составляет у неё менее 5 кг.
Лучше всего, конечно, покупать стиральную машину - автомат. Однако даже в этом случае нужно ещё обращать внимание на другие факторы.
- Размер. В этом плане стиральные машины делятся на ультраузкие, узкие, компактные, полногабаритные. По возможности лучше брать полногабаритную. Высота машинки во всех случаях будет составлять 85 см, а показатели ширины и глубины вы можете увидеть на изображении ниже.
Вообще объём загрузки вещей может быть разным: от 3 до 12 кг. В среднем для стирки будет хватать примерно 6-7 кг, если семья у вас не такая большая.
Из средней ценовой категории пользователь советует покупать LG F2V3GS6W (максимальная загрузка - 8,5 кг) либо HAIER HW60-BP12929AS (максимальная загрузка - 6 кг).
Качество стирки. Существуют четыре программы стирки, которые вы найдёте во всех стиральных машинах. Это быстрая, деликатная, ручная стирка и стирка для хлопка. При этом по качеству стирки дорогие и дешёвые модели совершенно не отличаются друг от друга. Единственное - все настройки на некоторых из них выставляются вручную, а на некоторых - автоматически.
Техническая составляющая. Чаще всего бак барабана - неразборный. Это означает, что его придётся заменять полностью, если что-то сломается. Кроме того, важно выбирать модель, у которой подшипник будет иметь больший размер. Для этого нужно покупать полноразмерную машину или машину, имеющую больше всего оборотов отжима. Существуют несколько классов, определяющих число оборотов при отжиме. С ними вы можете ознакомиться ниже.
Прессостат. От этого механизма зависит уровень воды в стиральной машине. Есть две разновидности прессостата. Это электронный и механический. Выбирать лучше всего первый.
Энергопотребление. Существуют несколько классов энергопотребления: A, B, C, D, E, F, G. Меньше всего электричества требуется машине класса А.
Двигатель. Всего есть три варианта моторов: асинхронный (трёхфазный), коллекторный, мотор с прямым приводом. Асинхронный можно обнаружить в дорогих моделях, он похож на коллекторный, но при этом работает намного тише. Коллекторный же придётся часто ремонтировать, точнее, заменять щётки, из-за которых и будет создаваться шум. Мотор с прямым приводом нередко можно найти в стиральных машинах LG: из его минусов - сложность конструкции и работы.
В целом пользователь iXBT.com советует покупать нечто вроде модели HAIER HW60-BP12929AS.