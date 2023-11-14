Какие функции должны быть у максимально эффективного робота-пылесоса

Подъём моющей пластины. С этой функцией вам не нужно будет перед уборкой убирать ковры. Обычно данная функция идёт вместе с лидар-системой.

Станция самоочистки. В современных станциях есть функция сбора мусора из контейнера, наполнения ёмкости водой для влажной уборки, промывки и просушки салфеток, подключения к сливу и водоснабжению.