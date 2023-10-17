Какие способы защиты стиральной машины от накипи действительно работают

Если у вас не слишком жёсткая вода, то проблему с накипью можно решить при помощи добавления специальных средств. В большинстве случаев достаточно будет и хорошего порошка (в который добавлены химически активные элементы). Если же такие порошки не подошли, то попробуйте отдельное средство в капсулах или в виде порошка вроде Calgon или Topperr.

Накипь очищается также с помощью органических кислот. Например, уксусной, лимонной или муравьиной. Более-менее безопасный вариант из них - это лимонная. Однако работает она только при температура около 90 градусов Цельсия, а при неправильной дозировке (необходимо использовать не больше 100 г) вы можете повредить элементы машины.

Нельзя использовать минеральные кислоты в чистом виде. Иначе вы, скорее всего, повредите внутренние части стиральной машины.

Из неорганических кислот можете попробовать разве что сульфаминовую. Она предназначена специально для очистки трубчатых электронагревателей от накипи.