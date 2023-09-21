Какой бак у стиральной машины лучше: разборный или неразборный

Какой бак у стиральной машины лучше: разборный или неразборныйВот чем они отличаются друг от друга
От бака стиральной машины зависит качество и длительность её работы. Но какой из них лучше взять сегодня?
Рано или поздно крепление, соединяющее бак с барабаном, выходит из строя. В результате увеличивается нагрузка на подшипник, который начинает издавать неприятные звуки, вибрировать. Особенности ремонта в этом случае зависят от того, какой у стиральной машины бак: цельный или разборный.
Большое преимущество с точки зрения ремонта даёт разборный бак. Объясняется это тем, что сломанные элементы вроде подшипника, крестовины и пр. стоят относительно недорого и их можно заменить самостоятельно.
Что касается неразборных баков, то здесь всё сложнее. При ремонте целостность таких баков всё равно нарушается. Поэтому у владельца стиральной машины в этом случае есть несколько вариантов: доплатить за ремонт, а потом заварить бак обратно; купить новый бак; купить новую стиральную машину. При этом стоимость ремонта может составлять 75% от цены всей стиральной машины.
Для чего вообще в стиральные машины устанавливают неразборные баки? Причина может заключаться в том, что производитель делает упор на ресурс всей системы или отдельных её элементов. Кроме того, такие баки сами по себе дешевле.