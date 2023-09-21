Какой бак у стиральной машины лучше: разборный или неразборный

Рано или поздно крепление, соединяющее бак с барабаном, выходит из строя. В результате увеличивается нагрузка на подшипник, который начинает издавать неприятные звуки, вибрировать. Особенности ремонта в этом случае зависят от того, какой у стиральной машины бак: цельный или разборный.

Большое преимущество с точки зрения ремонта даёт разборный бак. Объясняется это тем, что сломанные элементы вроде подшипника, крестовины и пр. стоят относительно недорого и их можно заменить самостоятельно.