Какой вертикальный пылесос лучше покупать: беспроводной или проводной

Первое время более практичными казались проводные вертикальные пылесосы, так как в беспроводные устанавливались никель-металлогидридные аккумуляторы. Сейчас же всё наоборот, да и беспроводные модели оснащены уже литий-ионными батареями.

Среди достоинств беспроводных вертикальных пылесосов выделяются их время работы (его хватает для уборки небольшой квартиры или для тщательной уборки одной комнаты), большой ассортимент, универсальность (они могут иметь функцию влажной уборки, использоваться и дома, и в гараже).

Однако времени работы аккумулятора может быть недостаточно для больших квартир, а заряжается устройство 3 часа или больше. Ну и нельзя забывать, что батарея в процессе работы изнашивается, поэтому через пару лет её придётся менять.