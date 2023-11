Холодильник с какой системой охлаждения лучше покупать

Динамическое охлаждение. Иногда камеры со статическим охлаждением оснащаются ещё и вентилятором. Благодаря ему температура по камере распределяется более равномерно. Правда, из-за этого возникает риск заветривания продуктов.

Статика в морозилках. Как правило, она идёт вместе со статической системой охлаждения в холодильной камере. У производителей Bosch и Liebherr можно встретить систему Low Frost. У неё отсутствуют резкие перепады температур, гораздо дольше намораживается иней, возрастает эффективность заморозки.

Более выгодным вариантом с точки зрения практичности и хранения продуктов являются гибридные системы охлаждения. При этом у холодильников с No Frost в обоих камерах (Full No Frost) можно решить проблему с заветриванием продуктов при помощи наличия пары закрытых контейнеров либо упаковок на продуктах. Также система Full No Frost будет полезна там, где воздух имеет повышенный уровень влажности.