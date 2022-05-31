Китайцы делают вещи! Четыре лучших вертикальных пылесоса на весну 2022 года

Несмотря на то что некоторые производители ушли из России, сейчас всё ещё можно купить достойную технику. Например, вертикальные пылесосы. Ниже - четыре лучших модели из Китая.

Atvel F16. Это самый интересный пылесос в подборке. У него есть функции сухой и влажной уборки, а также он представляет собой полотёр с возможностью самоочистки. Мощность всасывания у него составляет 150 аВт, давление - 5500 Па, объём контейнера для мусора и грязной воды - 0,45 л, для чистой воды - 0,68 л. Уровень шума, который он создаёт, составляет 70 дБ. Ёмкость батареи у Atvel F16 равняется 2,6 А*ч, при этом заряжается он 3 часа, а работает в экономичном режиме - 31 минуту. Подойдёт тем, у кого нет ковров и кто хочет поддерживать пол чистым. Из минусов устройства - большой вес: 4,3 кг.