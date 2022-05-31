Китайцы делают вещи! Четыре лучших вертикальных пылесоса на весну 2022 года

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Китайцы делают вещи! Четыре лучших вертикальных пылесоса на весну 2022 годаОни не хуже пылесосов Dyson
Ведущий канала «ТехноМакс» перечислил лучшие на сегодня вертикальные беспроводные пылесосы от китайских производителей.
Несмотря на то что некоторые производители ушли из России, сейчас всё ещё можно купить достойную технику. Например, вертикальные пылесосы. Ниже - четыре лучших модели из Китая.
- Atvel F16. Это самый интересный пылесос в подборке. У него есть функции сухой и влажной уборки, а также он представляет собой полотёр с возможностью самоочистки. Мощность всасывания у него составляет 150 аВт, давление - 5500 Па, объём контейнера для мусора и грязной воды - 0,45 л, для чистой воды - 0,68 л. Уровень шума, который он создаёт, составляет 70 дБ. Ёмкость батареи у Atvel F16 равняется 2,6 А*ч, при этом заряжается он 3 часа, а работает в экономичном режиме - 31 минуту. Подойдёт тем, у кого нет ковров и кто хочет поддерживать пол чистым. Из минусов устройства - большой вес: 4,3 кг.
- Redroad V17. Имеет в комплекте очень много различных насадок и щёток. Благодаря тому, что у него установлена двойная щётка, он хорошо очищает любые поверхности. Проводит он, правда, только сухую уборку. Работать в экономичном режиме способен пылесос до 1 часа (в стандартном - 35 минут, в активном - 12 минут), а заряжается он 3,5 часа. Ёмкость батареи при этом составляет 2,5 А*ч. Весит он не так много, как предыдущая модель: 1,62 кг вместе с основной щёткой. Работает Redroad V17 тише, чем Atvel F16: уровень шума составляет 60 дБ. Это отличный вариант универсального вертикального пылесоса.
- Redmond RV-UR375. Оснащён двойной щёткой. Кроме того, его можно поставить вертикально при необходимости. Хорошо справляется с уборкой ковров. Уровень шума составляет у него 77 дБ, а вес с основной щёткой - 1,9 кг. Аккумулятор имеет объём 3,0 А*ч, заряжается при этом устройство 5 часов. В экономичном режиме вы можете пользоваться пылесосом в течение 75 минут. Кроме того, устройство имеет режим автоматической регулировки мощности (при таком режиме максимальное время работы будет составлять примерно 45 минут).
- Roidmi S2. Устройство изготовлено из качественных материалов и обладает привлекательным дизайном. Поддерживает сухую уборку, при этом уровень шума составляет у него 72 дБ. Аккумулятор имеет объём 2,5 А*ч, а в экономичном режиме он способен работать в течение часа. Заряжается пылесос 2,5 часа. Для управления Roidmi S2 можно использовать также мобильное приложение. Из недостатков - наличие только мягкой турбощётки (из-за этого ковры качественно почистить не получится), невозможность применять пылесос для уборки в машине.
Источник:ТехноМакс
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: