Компания "М.Видео" отказалась возвращать деньги покупателю за неисправный товар

Однако через пару месяцев все те же проблемы вновь с кондиционером вновь появились. На этот раз они долго тянули с ответом, пока Никита не отправил им досудебную претензию. После очередного ремонта мастер сказал, что нужен демонтаж и правильная установка, чтобы не было шума. Акт технического состояния устройства направлен был в сервис и в саму компанию "М.Видео". Через несколько дней специалист по просьбе Никиты прислал ему скан этого акта. Подписи владельца (то есть самого Никиты) там не было.

Затем он направил в "М.Видео" документ с просьбой о возврате денег за неисправное оборудование. Те отказались, сославшись на то, что всё устранено при последнем ремонте (хотя в акте указан демонтаж) и что в скане акта технического состояния стоит его подпись (которой на скане не было).

Сейчас автор ждёт ответа от компании на запрос акта технического состояния с подписью и компенсации денежных средств.