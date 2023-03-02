Кому нужно для дома покупать ручные пылесосы

Кому нужно для дома покупать ручные пылесосыПодойдёт такой прибор не всем
Раньше ручными пылесосами пользовались только владельцы автомобилей, а сегодня их покупают все. Но есть ли смысл приобретать подобные модели для дома?
Фото: New York Times
Когда-то ручными пылесосами пользовались для того, чтобы очистить салон автомобиля от грязи. Связано это было с тем, что других вариантов, кроме посещения мойки либо детейлинга, просто не существовало. Дома же многие привыкли пользоваться обычными пылесосами.
Главная задача ручных пылесосов - это очистка любых поверхностей, которые находятся выше пола, и труднодоступных мест. Особенно полезны подобные девайсы будут для людей, которые живут в небольших помещениях или которые имеют ограниченное пространство для хранения вещей. Также пригодятся ручные пылесосы тем, у кого есть домашние животные или кто часто ездит куда-то на автомобиле. Связано всё это с тем, что ручной пылесос - очень компактный и портативный.
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Соответственно, из достоинств ручных пылесосов можно выделить небольшие габариты, низкую цену, возможность трансформации, низкий уровень шума во время работы, отсутствие необходимости сборки и разборки, автономность.
Что касается недостатков, то ручной пылесос не сможет обработать большую поверхность или собрать крупный мусор. Также работают они от аккумулятора, который всё равно нужно время от времени заряжать.
В целом же нельзя сказать, что ручной пылесос - это то, что пригодится в любом доме. К тому же эффективнее всего использовать в паре с обычным пылесосом.