Можно ли в микроволновке разогревать еду в металлической посуде

Можно ли в микроволновке разогревать еду в металлической посудеВот о чём важно знать
В микроволновках используется излучение, вызывающее колебания молекул воды. В результате температура пищи повышается. Металлические предметы отражают микроволны, поэтому ставить их в микроволновую печь опасно.
К счастью, некоторые металлические предметы использовать при разогревании еды в микроволновке всё же можно. Но важно помнить о трёх правилах. Во-первых, металлическая посуда должна быть сделана из ферромагнитного материала (такого, который притягивается магнитом). Во-вторых, у металлической посуды поверхность должна быть гладкой. Наконец, на посуде не должно быть никаких украшений.
Разогревать пищу в металлической посуде позволяют, однако не все микроволновки, а только такие, у которых излучатель (магнетрон) находится в верхней части камеры. Благодаря этому металлический предмет в них нагревается без образования искр.