На что нужно обращать внимание при покупке электрогриля для дома

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На что нужно обращать внимание при покупке электрогриля для домаОбъясняет специалист
Сегодня существуют приборы, благодаря которым можно приготовить стейк прямо дома, не выезжая на природу. Но как выбрать среди электрогрилей нужный?
Если вы задумались о выборе электрогриля, то вам обязательно нужно при покупке смотреть на ряд параметров.
- Размер и мощность. Мощность влияет на температуру и скорость нагрева, площадь нагревательных панелей, энергопотребление и цена устройства. Самое главное - чтобы гриль мог нагреваться до температуры 200-230 градусов по Цельсию. Если вы хотите приобрести полноразмерную модель (то есть ту, у которой габариты около 33 на 33 см), то самым оптимальным значением мощности станет 2000-2100 Вт. Один из таких примеров - КТ-1661 от компании Kitfort.
Если же вам нужна модель поменьше (примерно 25 на 30 см), то присмотритесь к варианту с 1500 Вт. А вот для небольшого гриля мощность 2000 Вт будет уже избыточной. Также брать полноразмерную модель стоит, если вы будете готовить для двух-трёх человек. Для личного пользования достаточно будет и компактного гриля.
- Панели. Они изготавливаются из различных материалов. Наиболее распространённым считается металл с антипригарным покрытием. Его преимущества в том, что он хорошо держит температуру, легко нагревается и стоит дёшево. Есть модели и с керамическим покрытием. Такие панели характеризуются равномерностью нагрева и энергоэффективностью. Но требуют при этом особого ухода.
Ещё при покупке проверьте, снимаются ли сами панели с гриля. Если да, то это облегчит вам процесс их мытья.
- Управление и функции. Во многих недорогих электрогрилях имеется механическое управление. В него в основном входит регулировка температуры нагрева и (иногда) времени работы. Более дорогие электрогрили отличаются наличием электронного управления и большего количества самых разных функций.
Из дополнительных функций могут быть особые режимы для приготовления рыбы, мяса или овощей, измерение толщины стейка и пр.