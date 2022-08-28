На что нужно обращать внимание при покупке электрогриля для дома

Если вы задумались о выборе электрогриля, то вам обязательно нужно при покупке смотреть на ряд параметров.

Размер и мощность. Мощность влияет на температуру и скорость нагрева, площадь нагревательных панелей, энергопотребление и цена устройства. Самое главное - чтобы гриль мог нагреваться до температуры 200-230 градусов по Цельсию. Если вы хотите приобрести полноразмерную модель (то есть ту, у которой габариты около 33 на 33 см), то самым оптимальным значением мощности станет 2000-2100 Вт. Один из таких примеров - КТ-1661 от компании Kitfort.

Если же вам нужна модель поменьше (примерно 25 на 30 см), то присмотритесь к варианту с 1500 Вт. А вот для небольшого гриля мощность 2000 Вт будет уже избыточной. Также брать полноразмерную модель стоит, если вы будете готовить для двух-трёх человек. Для личного пользования достаточно будет и компактного гриля.

Панели. Они изготавливаются из различных материалов. Наиболее распространённым считается металл с антипригарным покрытием. Его преимущества в том, что он хорошо держит температуру, легко нагревается и стоит дёшево. Есть модели и с керамическим покрытием. Такие панели характеризуются равномерностью нагрева и энергоэффективностью. Но требуют при этом особого ухода.

Ещё при покупке проверьте, снимаются ли сами панели с гриля. Если да, то это облегчит вам процесс их мытья.