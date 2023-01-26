Бытовая техника
12:07, 26 января 2023
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Насколько выгодно покупать "мультитехнику"

Вот в чём её достоинства и недостатки

Мультитехника - это хороший выбор, если вы хотите сэкономить место и при этом получить необходимые функции. Но всегда ли подобные устройства бывают удачными?

Насколько выгодно покупать "мультитехнику"

Фото: iXBT.com

Есть ли смысл покупать для кухни устройство, совмещающее духовку, плиту и посудомойку? Вообще одно из основных достоинств подобной техники - её компактность. Совмещённые духовка и плита - это уже привычный вариант, а вот с посудомойкой устройство выглядит уже более необычно.

Насколько выгодно покупать "мультитехнику"

iXBT.com

Что касается недостатков подобной техники «три-в-одном», то они следующие. Полноценная посудомоечная машина может помыть сразу примерно 11-12 комплектов посуды, а в мультитехнику устанавливаются варианты для всего 6-8 комплектов посуды. То же самое касается духового шкафа.

Также совмещённая техника стоит дорого и у неё небольшой ассортимент, так как она не особо востребована.

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