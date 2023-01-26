Насколько выгодно покупать "мультитехнику"

Что касается недостатков подобной техники «три-в-одном», то они следующие. Полноценная посудомоечная машина может помыть сразу примерно 11-12 комплектов посуды, а в мультитехнику устанавливаются варианты для всего 6-8 комплектов посуды. То же самое касается духового шкафа.

Также совмещённая техника стоит дорого и у неё небольшой ассортимент, так как она не особо востребована.