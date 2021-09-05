Названы 7 лучших роботов-пылесосов с функцией сухой уборки

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Названы 7 лучших роботов-пылесосов с функцией сухой уборкиОт самых доступных до премиальных
Автор блога на iXBT.com Станислав перечислил модели роботов-пылесосов, к которым стоит присмотреться, если вы планируете покупать устройство с возможностью сухой уборки.
Всего Станислав обратил внимание на 7 девайсов.
- iRobot Roomba s9. Эта флагманская модель заточена под сухую уборку, отмечает автор. Девайс выполняет её с помощью щётки и двух валиков. Однако не покрытые ничем полы всё равно нужно будет дополнительно мыть. Управлять всем процессом можно через приложение на смартфоне. Представлен робот-пылесос на "Яндекс.Маркете".
- Roborock S7. Может как пылесосить, так и протирать поверхности. Также выбивает из ковров пыль, песок. Из инструментов для уборки здесь установлены силиконовая метёлка и валик. Кроме того, устройство ориентируется в пространстве с помощью лазерного дальномера. Купить его можно на AliExpress или на "Яндекс.Маркете".
- GENIO Laser L800. Турбощётка и валик - то, что задействовано в уборке. Кроме того, робот-пылесос может мыть полы - одновременно с сухой уборкой. Управлять его работой возможно как через приложение, так и через пульт с магнитной лентой. Приобрести его возможно на "Яндекс.Маркете".
- iClebo O5. Специализируется на сухой уборке. Внутри установлены несколько щёток для чистки разных поверхностей. Мощность всасывания регулируется автоматические: например, при очистке ворса она увеличивается. План местности устройство составляет с помощью панорамной камеры. Настраивается уборка через приложение: в нём доступно 10 целевых и запретных зон. Приобрести устройство вы можете на "Яндекс.Маркете".
- Xiaomi mijia 1s. Поможет убрать большой дом. Для составления карты здесь установлены камера и лидар, сообщает автор подборки. Методов управления роботом два: при помощи приложения и при помощи голоса. Найти модель легко в каталоге товаров "Яндекс.Маркета" и AliExpress.
- Yeedi 2 hybrid. Для уборки помещения используются турбощётка и две метёлки. Есть у робота-пылесоса и функция мытья полов. Станислав заявляет, что все настройки устройства есть в мобильном приложении. Купить девайс вы можете на AliExpress.
- TROUVER Robot LDS Vacuum Mop. Несмотря на небольшую цену, имеет множество полезных функций. Это, например, лидар и современные аксессуары для уборки. Также робот способен мыть полы. Для управления влажной уборкой и другими параметрами здесь используется приложение на смартфоне. Приобрести устройство можно на AliExpress или "Яндекс.Маркете".