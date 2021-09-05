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Названы 7 лучших роботов-пылесосов с функцией сухой уборки

От самых доступных до премиальных

Автор блога на iXBT.com Станислав перечислил модели роботов-пылесосов, к которым стоит присмотреться, если вы планируете покупать устройство с возможностью сухой уборки.