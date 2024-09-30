Названы главные критерии при выборе портативной колонки

Цель. Портативные колонки имеет смысл брать как домашнюю акустику, для вечеринок, занятий спортом, выездов на природу, путешествий.

Габариты и мощность. По мощности бывают колонки на 5−10 Вт (компактные устройства), 15−30 Вт (средние модели, переносятся в сумке или на ремешке), 30−60 Вт (крупные устройства, их берут собой, если есть автомобиль).

Динамики. Среди компактных колонок почти нет многополосных. Если же покупать модели побольше, то обращайте внимание на двух- и трёхполосные. Также если вы хотите, чтобы низкие частоты были объёмнее, ищите устройства с сабвуфером и пассивными излучателями.