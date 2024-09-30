Названы главные критерии при выборе портативной колонки

Названы главные критерии при выборе портативной колонкиВажно понимать, что и зачем вы покупаете
Цель. Портативные колонки имеет смысл брать как домашнюю акустику, для вечеринок, занятий спортом, выездов на природу, путешествий.
Габариты и мощность. По мощности бывают колонки на 5−10 Вт (компактные устройства), 15−30 Вт (средние модели, переносятся в сумке или на ремешке), 30−60 Вт (крупные устройства, их берут собой, если есть автомобиль).
Динамики. Среди компактных колонок почти нет многополосных. Если же покупать модели побольше, то обращайте внимание на двух- и трёхполосные. Также если вы хотите, чтобы низкие частоты были объёмнее, ищите устройства с сабвуфером и пассивными излучателями.
Защита от влаги. Минимум это должен быть стандарт IP64, а максимум — IP68.
Разъёмы и подключение. Самый практичный разъём — это USB Type-C. Обратите внимание также на наличие функций беспроводного подключения к колонке: Bluetooth, Wi-Fi, NFC.
Функции. Полезным будет наличие у колонки микрофона, эквалайзера, возможности синхронизации с другими колонками.