Бытовая техника
Опубликовано 30 сентября 2024, 00:45
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Названы главные критерии при выборе портативной колонки

Важно понимать, что и зачем вы покупаете
Портативная акустика — это изначально компромиссный вариант. То есть вы, по сути, выбираете между качеством звука и габаритами устройства. Но на какие параметры нужно обращать внимание у колонки?
Названы главные критерии при выборе портативной колонки
© iXBT.com

Цель. Портативные колонки имеет смысл брать как домашнюю акустику, для вечеринок, занятий спортом, выездов на природу, путешествий.

Габариты и мощность. По мощности бывают колонки на 5−10 Вт (компактные устройства), 15−30 Вт (средние модели, переносятся в сумке или на ремешке), 30−60 Вт (крупные устройства, их берут собой, если есть автомобиль).

Динамики. Среди компактных колонок почти нет многополосных. Если же покупать модели побольше, то обращайте внимание на двух- и трёхполосные. Также если вы хотите, чтобы низкие частоты были объёмнее, ищите устройства с сабвуфером и пассивными излучателями.

Названы главные критерии при выборе портативной колонки
© roshchyn

Защита от влаги. Минимум это должен быть стандарт IP64, а максимум — IP68.

Разъёмы и подключение. Самый практичный разъём — это USB Type-C. Обратите внимание также на наличие функций беспроводного подключения к колонке: Bluetooth, Wi-Fi, NFC.

Функции. Полезным будет наличие у колонки микрофона, эквалайзера, возможности синхронизации с другими колонками.