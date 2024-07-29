Названы главные плюсы и минусы микроволновок

Не забывайте, однако, что у микроволновок есть излучение, при разогреве пищи нагревается пластик, а ещё еда иногда разогревается неравномерно.

Есть мнение, что после микроволновки еда становится радиоактивной. Но это вообще не так. То же самое касается мифа, что микроволновое излучение приводит к раку. Научных доказательств этого нет.