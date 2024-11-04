Названы главные причины, по которым нужно всегда отключать технику от розетки

Энергосбережение. Большинство приборов потребляют электричество и в режиме ожидания. К примеру, из-за постоянно включенного роутера вы можете переплачивать за свет около 40 рублей каждый месяц.

Безопасность. Благодаря выключению устройств из розетки вы значительно снизите вероятность электрический пожаров и короткого замыкания, скачков напряжения.

Домашние животные. Иногда питомцы во время игры могут потянуть за провод и свалить какой-то прибор. Поэтому если вы оставляете животное в одиночестве на какое-то время, проверьте, чтобы техника не была включена в розетку.