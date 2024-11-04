Названы главные причины, по которым нужно всегда отключать технику от розетки

Названы главные причины, по которым нужно всегда отключать технику от розеткиИ это не только экономия электричества
Энергосбережение. Большинство приборов потребляют электричество и в режиме ожидания. К примеру, из-за постоянно включенного роутера вы можете переплачивать за свет около 40 рублей каждый месяц.
Безопасность. Благодаря выключению устройств из розетки вы значительно снизите вероятность электрический пожаров и короткого замыкания, скачков напряжения.
Домашние животные. Иногда питомцы во время игры могут потянуть за провод и свалить какой-то прибор. Поэтому если вы оставляете животное в одиночестве на какое-то время, проверьте, чтобы техника не была включена в розетку.
Износ техники. За счёт отключения от розетки вы предотвращаете перегрев устройства и продлеваете срок его службы.
Затопление. Это касается тех, кто живёт на нижних этажах. Всегда есть вероятность, что вас случайно затопят соседи, а приборы окажутся включены в розетку.