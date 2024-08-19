Названы критерии, по которым нужно выбирать принтер для студента или школьника

Существует несколько видов принтеров, и каждый — для определённых потребностей. Например, струйные принтеры отличаются многофункциональностью, доступностью. Они подойдут для тех, кто ищет недорогой вариант.

Если вы планируете печатать много текстовых документов, то выбирайте лазерный принтер. Он дороже струйного, но расходы на его эксплуатацию будут ниже (если не учитывать объём бумаги).

Есть и многофункциональные устройства. Они позволяют одновременно печатать, сканировать, копировать тексты, могут быть струйными или лазерными.

Цветные и монохромные принтеры нужны для тех, кому необходима цветная печать.