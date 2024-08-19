Бытовая техника
Опубликовано 19 августа 2024, 03:45
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Названы критерии, по которым нужно выбирать принтер для студента или школьника

Сейчас на рынке представлено множество моделей
В школе и университете учащимся даётся большое количество письменных работ. В их выполнении очень поможет принтер. Но какой лучше всего покупать?
Названы критерии, по которым нужно выбирать принтер для студента или школьника
© https://ru.freepik.com

Существует несколько видов принтеров, и каждый — для определённых потребностей. Например, струйные принтеры отличаются многофункциональностью, доступностью. Они подойдут для тех, кто ищет недорогой вариант.

Если вы планируете печатать много текстовых документов, то выбирайте лазерный принтер. Он дороже струйного, но расходы на его эксплуатацию будут ниже (если не учитывать объём бумаги).

Есть и многофункциональные устройства. Они позволяют одновременно печатать, сканировать, копировать тексты, могут быть струйными или лазерными.

Цветные и монохромные принтеры нужны для тех, кому необходима цветная печать.

Названы критерии, по которым нужно выбирать принтер для студента или школьника
© https://ru.freepik.com

При выборе принтера для учёбы учитывайте такие факторы, как скорость печати (в идеале — около 15 страниц в минуту), качество печати (разрешение 600×600, чёрно-белая печать), количество функций, расходные материалы (ресурс картриджей у струйных принтеров — примерно 300−500 страниц, у лазерных — более 1500 страниц), подключения (Wi-Fi, Bluetooth), интерфейс, размеры и габариты.