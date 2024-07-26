Названы лучшие характеристики для робота-пылесоса до 20 тысяч рублей

Навигация. В сегменте до 20 тысяч рублей встречаются гироскоп, камера, лидар (LiDAR). То есть все существующие системы навигации. Гироскоп устарел, поэтому выбирайте между камерой и лидаром. Если расстояние между полом и самыми низкими предметами мебели составляет 8−9 см, то обратите внимание на модели с камерой. В остальных же случаях лучше брать с лидаром. Он окажется практичнее, если вам нужна будет функция разделения квартиры на зоны, выставление виртуальных стен.

Сила всасывания и сухая уборка. Если вам нужна большая мощность всасывания, то изучите практические тесты модели. Для ковров нужна функция Carpet Boost.