Названы плюсы и минусы всех типов электрических обогревателей

Бытовая техника
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Названы плюсы и минусы всех типов электрических обогревателейОни относительно безопасно прогреют воздух до включения отопления
Авторы издания LIFE рассказали, о каких особенностях обогревателей необходимо помнить при их выборе.
Всего, как утверждают в материале Алексей Соков и Денис Марков, существуют 4 вида обогревателей. Это тепловентиляторы, конвекторы, масляные радиаторы и инфракрасные обогреватели.
- Тепловентилятор. Удобно в нём то, что нагревает он только отдельный участок комнаты. Также из плюсов авторы называют компактность, доступность и простоту использования. Но при этом нужно помнить, что он сильно сушит воздух и пользоваться без вреда для здоровья им можно лишь временно. Ещё прибор тратит много электроэнергии и шумит.
- Конвектор. Он более безопасен, чем тепловентилятор. Позволяет равномерно нагреть всю комнату, эргономичен и работает быстро. Вместе с тем из-за того, что он циркулирует воздух по помещению, нужно каждый день проводить влажную уборку (вместе с воздухом поднимется и пыль). Сам прибор тоже необходимо чистить от пыли. Ну и нельзя не сказать о сквозняках и осушении воздуха.
- Масляный радиатор. Тепло здесь исходит от нагретого масла. Именно поэтому есть вероятность, что при падении или повреждении оно вытечет на пол. Также такой радиатор инертен (то есть после выключения из сети продолжает греть) и неэргономичен. Из положительных моментов - не сжигает воздух, прост в плане конструкции, может много лет использоваться, после нагрева работает без питания.
- Инфракрасный обогреватель. Он быстрее нагревает помещение, чем масляный. Работает при этом он абсолютно бесшумно, эргономичен, обогревает зоны комнаты точечно. Однако его необходимо устанавливать вверху комнаты: на потолке, стене. Также при использовании ИК-обогревателя надо помнить, что инфракрасное излучение плохо влияет на кожу и что из-за нагрева может повредиться мебель.