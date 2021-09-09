Названы плюсы и минусы всех типов электрических обогревателей

Всего, как утверждают в материале Алексей Соков и Денис Марков, существуют 4 вида обогревателей. Это тепловентиляторы, конвекторы, масляные радиаторы и инфракрасные обогреватели.

Тепловентилятор. Удобно в нём то, что нагревает он только отдельный участок комнаты. Также из плюсов авторы называют компактность, доступность и простоту использования. Но при этом нужно помнить, что он сильно сушит воздух и пользоваться без вреда для здоровья им можно лишь временно. Ещё прибор тратит много электроэнергии и шумит.