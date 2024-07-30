Названы преимущества покупки электрочайника из стекла

Прежде всего, нужно сказать, что электрочайник из стекла не такой уж и хрупкий. Современные чайники делают из жаропрочного стекла. Оно способно выдержать высокие температуры и устойчиво к ударам.

Также стеклянный чайник лучше и дольше сохраняет температуру. В результате вода будет горячей у вас гораздо дольше.