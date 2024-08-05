Бытовая техника
Опубликовано 05 августа 2024, 14:15
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Названы преимущества умной стиральной машины перед обычной

Часто эта разница неочевидна
Дорогие стиральные машины имеют множество различных функций. Но стоит ли за них переплачивать?
Названы преимущества умной стиральной машины перед обычной
© freepik

К функциям умных стиральных машин, которые позволяют сэкономить время, относятся следующие. Это возможность управлять ими через Wi-Fi, отложенная стирка, сушка, дозагрузка белья, распознавание типа ткани и её цвета.

Если же говорить о тех функциях, которые отличают дорогую стиральную машину от дешёвой, то это автовзвешивание белья, выведение пятен, обработка паром. Умная стиральная машина будет взвешивать бельё и рассчитывать необходимое для этого количество воды, порошка, кондиционера.

Названы преимущества умной стиральной машины перед обычной
© Freepik

Стиральные машины, обладающие умным управлением, могут хорошо удалять пятна. Необходимо лишь для этого нажать определённую кнопку.

Также существуют стиральные машины с парогенератором и без него. Естественно, модели с этим устройством стоят дороже, но они добавляют во время стирки пар и повышают таким образом её эффективность, при помощи режима паровой стирки хорошо очищают вещи с лёгкими загрязнениями без геля и порошка, уменьшают количество аллергенов и бактерий в вещах.

За последние годы появились и другие функции в умных «стиралках». Например, анализ метеопрогноза, расписание стирки, удаление шерсти питомцев, самостоятельная очистка, мониторинг дисбаланса, лёгкая глажка и пр.