Названы преимущества умной стиральной машины перед обычной

К функциям умных стиральных машин, которые позволяют сэкономить время, относятся следующие. Это возможность управлять ими через Wi-Fi, отложенная стирка, сушка, дозагрузка белья, распознавание типа ткани и её цвета.

Если же говорить о тех функциях, которые отличают дорогую стиральную машину от дешёвой, то это автовзвешивание белья, выведение пятен, обработка паром. Умная стиральная машина будет взвешивать бельё и рассчитывать необходимое для этого количество воды, порошка, кондиционера.