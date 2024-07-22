Названы причины, по которым может протекать бачок унитаза

Опубликовано 22 июля 2024, 21:45
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Названы причины, по которым может протекать бачок унитазаПроверьте свой санузел
Одна из наиболее распространённых поломок, связанных с унитазом, — это протекание бачка. Из него может вода течь даже без необходимости.
Существует три возможных причины протекания бачка.
Износ резиновой прокладки. Её рекомендуется заменить, если вы заметили повреждения. Иногда бывает достаточно просто её почистить от налёта.
Неисправность поплавка. В норме вода всегда в унитазе должна быть ниже уровня этого отверстия. Вы можете купить новый поплавок или заделать чем-то щель в нём. Кроме того, проблема может заключаться в поломке крепления поплавка. Для этого вам нужно будет купить крепления, а иногда — ещё и новый поплавок.
Поломка сливного клапана. Если проблема в нём, то вам придётся менять весь механизм сразу.