Названы причины, по которым розетка может «искрить»

Существует несколько факторов, из-за которых розетка может «искрить» при подключении вилки.

Простое замыкание цепи. Если при вставлении вилки в розетку искра кратковременная, то это нормально. А вот если такие искры появляются постоянно или даже увеличиваются, это может говорить о проблемах.

Неплотный контакт. Объясняться это может изношенными либо слабыми контактами розетки. При постоянном возникновении сильных искр пластик может перегреться и расплавиться. Это повышает риск пожара.

Перегрузка розетки. В этом случае увеличивается сила тока, что приводит к перегреву розетки, образованию искр.