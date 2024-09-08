Названы причины, по которым розетка может «искрить»Будьте осторожны
Существует несколько факторов, из-за которых розетка может «искрить» при подключении вилки.
Простое замыкание цепи. Если при вставлении вилки в розетку искра кратковременная, то это нормально. А вот если такие искры появляются постоянно или даже увеличиваются, это может говорить о проблемах.
Неплотный контакт. Объясняться это может изношенными либо слабыми контактами розетки. При постоянном возникновении сильных искр пластик может перегреться и расплавиться. Это повышает риск пожара.
Перегрузка розетки. В этом случае увеличивается сила тока, что приводит к перегреву розетки, образованию искр.
Неисправные приборы. Если искры возникают при подключении определённого устройства, то проверьте, нет ли у него повреждений.
Старая проводка. Если у вас старый дом или вы не проверяли давно электросистему, то вызовите специалиста. Дело может быть в плохой проводке.