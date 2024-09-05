Названы самые неочевидные источники неприятного запаха на кухне

Микроволновая печь. Внутри неё постепенно могут накаливаться жир, частички еды. Это способствует появлению неприятного запаха.

Вытяжка. Убедитесь, правильно ли она подключена и нет ли проблем с вентиляцией. Регулярно протирайте внешнюю поверхность вытяжки специальными средствами.

Труба под раковиной. Поставьте на слив сетку, не сливайте после готовки в раковину жир. Кроме того, регулярно проливайте раковину горячей водой, используйте средства для очистки труб.