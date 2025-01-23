Не оставляйте вещи в стиральной машине: как правильно сушить одежду зимой

Не перегружайте стиральную машину. Иначе моющее средство может распределиться неравномерно, а одежда будет удерживать больше влаги. В результате на сушку уйдёт больше времени.

Используйте дополнительный отжим. Это работает только с плотными тканями. Не забывайте перед сушкой также встряхивать вещи: так вы избежите сильных заломов.

Не оставляйте в стиральной машине бельё. Чем дольше одежда лежит в «стиралке», тем выше риск появления плесени и неприятных запахов.

Распределяйте одежду по сушилке равномерно. Оставляйте между всеми вещами пространство для циркуляции воздуха.