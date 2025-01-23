Не оставляйте вещи в стиральной машине: как правильно сушить одежду зимой

Не оставляйте вещи в стиральной машине: как правильно сушить одежду зимойВ холодное время года сделать это может быть особенно сложно
Не перегружайте стиральную машину. Иначе моющее средство может распределиться неравномерно, а одежда будет удерживать больше влаги. В результате на сушку уйдёт больше времени.
Используйте дополнительный отжим. Это работает только с плотными тканями. Не забывайте перед сушкой также встряхивать вещи: так вы избежите сильных заломов.
Не оставляйте в стиральной машине бельё. Чем дольше одежда лежит в «стиралке», тем выше риск появления плесени и неприятных запахов.
Распределяйте одежду по сушилке равномерно. Оставляйте между всеми вещами пространство для циркуляции воздуха.
Используйте осушитель воздуха. Поставьте его в комнате, где вы сушите одежду.
Сушите вещи около окна. По возможности разместите сушилку рядом с открытым окном. Даже в зимнее время свежий воздух может ускорить процесс высыхания.
Не упускайте солнечные дни. Развешивайте в такие дни бельё на свежем воздухе. При этом следите за понижением температуры вечером.
Переворачивайте одежду при сушке. Это нужно делать раз в несколько часов.