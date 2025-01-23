Бытовая техника
Опубликовано 23 января 2025, 12:45
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Не оставляйте вещи в стиральной машине: как правильно сушить одежду зимой

В холодное время года сделать это может быть особенно сложно
Из-за центрального отопления влажность в доме только увеличивается, поэтому процесс сушки вещей зимой может сильно затянуться. Но вот как это можно исправить.
Не оставляйте вещи в стиральной машине: как правильно сушить одежду зимой
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Не перегружайте стиральную машину. Иначе моющее средство может распределиться неравномерно, а одежда будет удерживать больше влаги. В результате на сушку уйдёт больше времени.

Используйте дополнительный отжим. Это работает только с плотными тканями. Не забывайте перед сушкой также встряхивать вещи: так вы избежите сильных заломов.

Не оставляйте в стиральной машине бельё. Чем дольше одежда лежит в «стиралке», тем выше риск появления плесени и неприятных запахов.

Распределяйте одежду по сушилке равномерно. Оставляйте между всеми вещами пространство для циркуляции воздуха.

Не оставляйте вещи в стиральной машине: как правильно сушить одежду зимой
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Используйте осушитель воздуха. Поставьте его в комнате, где вы сушите одежду.

Сушите вещи около окна. По возможности разместите сушилку рядом с открытым окном. Даже в зимнее время свежий воздух может ускорить процесс высыхания.

Не упускайте солнечные дни. Развешивайте в такие дни бельё на свежем воздухе. При этом следите за понижением температуры вечером.

Переворачивайте одежду при сушке. Это нужно делать раз в несколько часов.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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