Бытовая техника
Опубликовано 12 февраля 2025, 18:45
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Не только второй роутер: как усилить Wi-Fi-сигнал

Вот несколько причин, из-за которых соединение с роутером может быстро теряться
Замечали ли вы такое, что в определённых участках дома или квартиры Wi-Fi-сигнал пропадает или вообще не ловится? Есть несколько способов это исправить.
Не только второй роутер: как усилить Wi-Fi-сигнал
© bing

Расположение роутера. Он должен стоять там, где может «распространять» максимум сигнала. Также лучше не устанавливать роутер рядом с микроволновкой, холодильником и другими устройствами, которые могут создавать помехи. Если в квартире есть зона с большим количеством гаджетов — потребителей интернета, то поставьте роутер ближе к ней.

Антенны. Многие модели роутеров средней ценовой категории имеют съёмные антенны. Их можно заменить при необходимости. Если же вы хотите увеличить зону приёма сигнала на 2−3 м, то для этого можно просто купить специальную насадку. Этот вариант подойдёт для маленьких квартир и для одноэтажных домов.

Не только второй роутер: как усилить Wi-Fi-сигнал
© bing

Настройки. Их изменение может помочь, если используются другие беспроводные сети. Нужно, например, в настройках роутера (в разделе с каналами) поставить Auto, чтобы маршрутизатор работал на более свободной частоте. Если же ваше устройство эту функцию не поддерживает, то можно скачать специальное приложение и узнать загруженность каналов. В некоторых роутерах также есть возможность изменить мощность сигнала.

Если же ничего из этого не помогло, то нужно устанавливать второй роутер. Правда, при этом у вас появятся две разные сети.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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