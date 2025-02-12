Не только второй роутер: как усилить Wi-Fi-сигнал

Расположение роутера. Он должен стоять там, где может «распространять» максимум сигнала. Также лучше не устанавливать роутер рядом с микроволновкой, холодильником и другими устройствами, которые могут создавать помехи. Если в квартире есть зона с большим количеством гаджетов — потребителей интернета, то поставьте роутер ближе к ней.

Антенны. Многие модели роутеров средней ценовой категории имеют съёмные антенны. Их можно заменить при необходимости. Если же вы хотите увеличить зону приёма сигнала на 2−3 м, то для этого можно просто купить специальную насадку. Этот вариант подойдёт для маленьких квартир и для одноэтажных домов.