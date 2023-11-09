Никогда не совершайте этих ошибок при пользовании микроволновкой

Никогда не совершайте этих ошибок при пользовании микроволновкойИначе она может сломаться
Далеко не все из нас знают, как правильно пользоваться микроволновой печью. Пользователь iXBT.com рассказал, каких ошибок лучше избегать.
Использовать неподходящую посуду. Это тарелки с металлизированными элементами, пластиковые тары без необходимой маркировки. Иногда пищевые контейнеры могут при нагреве выделять бисфенол А и формальдегид. Поэтому нельзя и размораживать продукты в полиэтиленовых пакетах.
Встраивать обычные микроволновки. У встраиваемых моделей большая лицевая панель и меньший по размеру корпус, что даёт достаточно пространства для циркуляции воздуха и охлаждения микроволновки. Кроме того, иногда у подобных микроволновок присутствует дополнительный теплоотвод через лицевую панель. Если вы попытаетесь встроить обычную микроволновую печь, то она будет постоянно перегреваться из-за плотного расположения по отношению к стенкам кухонной мебели.
Не использовать крышку для разогрева. Некоторые продукты могут лопаться или оставлять налёт на стенках камеры. В результате, если эти кусочки попадут на слюду, магнетрон может выйти из строя. Крышка поможет всего этого не допустить.
Включать микроволновку «вхолостую». В этом случае в печи появятся искры, может перегреться магнетрон. Также желательно, чтобы масса продуктов составляла не менее 200 г. Если она меньше, то рекомендуется дополнительно поставить в микроволновку стакан с водой.