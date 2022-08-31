Обязательно ли во время дождя и грозы отключать кондиционер

Обязательно ли во время дождя и грозы отключать кондиционерИли он может безопасно работать и при такой погоде?
Многие современные кондиционеры состоят из двух блоков. Это наружный (устанавливается на улице) и внутренний (стоит в помещении). При этом наружный блок может подвергаться различным внешним воздействиям в отличие от внутреннего. Поэтому для защиты этого блока производители помещают его в специальный корпус. Сделан этот корпус из нержавеющей стали и может выдерживать плохие погодные условия.
То есть на наружный блок никак не может повлиять влага. Поэтому и дождь ему не страшен. Правда, всё же такой блок может быть повреждён, например, сосульками или какими-то тяжёлыми предметами, которые чисто теоретически могут упасть с крыши. По этой причине всё же рекомендуется над кондиционером устанавливать козырёк из металла.
Что касается грозы, то во время этого погодного явления всё же пользоваться кондиционером не рекомендуется. Но это касается в принципе всех электроприборов.
Хотя сейчас в новых домах есть громоотвод и заземление розеток. Но вот старым зданиям так не повезло, поэтому постарайтесь не пользоваться оборудованием, для которого нужно электричество, во время грозы, если вы живёте в старом доме.