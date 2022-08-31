Обязательно ли во время дождя и грозы отключать кондиционер

Или он может безопасно работать и при такой погоде?

Внешний блок кондиционера чаще всего устанавливается на улице. По этой причине у многих людей возникает вопрос, можно ли пользоваться этим устройством во время грозы или обычного дождя. Об этом рассказал пользователь iXBT.com.