Очиститель воздуха и не только: какие устройства помогут при аллергии на пыль

Очиститель воздуха. Выбирайте приборы с HEPA-фильтрами не ниже 12 класса. Они могут задерживать более 99,5% частиц размером от 0,3 микрометра. Наиболее эффективно работают многоступенчатые системы очистки. Эти системы сочетают HEPA-фильтры, угольные фильтры, фотокаталитические блоки.

Увлажнитель и осушитель воздуха. В идеале нужно поддерживать влажность воздуха на уровне 40-50%. Для этого понадобятся паровые либо ультразвуковые увлажнители с автоматическим контролем влажности. Покупайте устройства с резервуаром от 5 л. Если же у вас слишком высокая влажность в помещении, то поможет осушитель. Обращайте внимание на то, чтобы у него был гигростат.

Пылесос. Для ежедневной уборки можно взять робота-пылесоса, но он не сможет качественно убрать места с мягкой мебелью и труднодоступные места. Что касается обычного пылесоса, то лучше покупать модель с HEPA-фильтром, аквафильтром либо одноразовыми мешками, при использовании которых вы вообще не будете контактировать с пылью при очистке. Ещё одна полезная функция - влажная уборка.