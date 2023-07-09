Опасны ли для здоровья пластиковые электрочайники

Ряд научных исследований показал, что при нагревании пластик, из которого сделаны электрочайники, может отдавать воде различные элементы. И эти элементы если не вредят, то точно не приносят пользу организму. Но если чайник изготовлен из качественного пластика, то количество выделяемых при нагреве веществ и их возможный вред остаются на минимальном уровне.

Ответ на вопрос о вреде пластика зависит ещё и от того, какой полимер при изготовлении чайника используется. Существует полипропилен и поликарбонат. Первый считается более бюджетным и менее безопасным. Так, если долгое время нагревать полипропилен при температуре свыше +100°C, то может начать выделяться опасный для здоровья формальдегид.