Перечислена бытовая техника, которую не стоит покупать через параллельный импорт

Перечислена бытовая техника, которую не стоит покупать через параллельный импортНесколько раз подумайте, прежде чем пытаться сэкономить
Стиральные машины. В моделях таких машинок, предназначенных для стран Евросоюза, хуже качество стирки и ограничен температурный диапазон. Что касается продукции для других стран, то в них энергосбережения нет, а конкретно в моделях для России могут быть установлены пластмассовые амортизаторы, подшипники, изготовленные из более дешёвой стали.
Пылесосы. Мощное и эффективное устройство теперь вы сможете купить в Польше, так как эта страна не подписала некоторые Европейские соглашения. Также у зарубежных моделей важную роль играют необходимость энергосбережения, требования по охране окружающей среды.
Холодильники. Устройства для рынка США не рассматривайте вообще, так как у них есть ограничение домашней сети в 110 Вт. Холодильники для стран ЕС работают бесшумно, но расходуют энергию экономично. Те модели, которые поставляют в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, имеют более высокую температуру охлаждения.
Духовой шкаф. Покупайте прибор с учётом местной кухни. Также духовки направлены на ресурсосбережение, имеют пониженные температурные режимы.
Варочная поверхность. Производители, которые ориентируются на рынок России, Белоруссии, Восточной Европы и Прибалтики, зачастую устанавливают панель из турецкого стекла. Оно не отвечает требованиям евростандартов. То есть не имеет устойчивости к царапинам, не выдерживает стабильно температуры, края у него обработаны плохо.
Посудомоечные машины. Эти устройства, предназначенные для жителей Европы и Великобритании, экономят воду по умолчанию, но у них качественные комплектующие. Модели для России отличаются низкой шумоизоляцией, дешёвыми комплектующими, ограниченным набором программ и дополнительных функций. При этом воды используется достаточное количество.
В целом если продукция не производится для собственного рынка, то она, скорее всего, окажется хуже, чем вы ожидаете. Поэтому при покупке «серой» техники нужно быть готовым к определённым особенностям таких устройств по качеству и техническим характеристикам.