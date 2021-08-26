Сегодня в 12:31

Перечислены 10 лучших роботов-пылесосов с лидаром для навигации в 2021 году

Они особенно полезны будут тем, у кого большая квартира

Пользователь iXBT.com в своём блоге опубликовал подборку моделей пылесосов с лидаром разной стоимости.