Перечислены 10 лучших роботов-пылесосов с лидаром для навигации в 2021 году

Бытовая техника
Сегодня в 12:31
Перечислены 10 лучших роботов-пылесосов с лидаром для навигации в 2021 годуОни особенно полезны будут тем, у кого большая квартира
Пользователь iXBT.com в своём блоге опубликовал подборку моделей пылесосов с лидаром разной стоимости.
Автор заметил, что главное достоинство всех названных моделей - отличная функциональность. При уборке они показывают отличные результаты для своей цены.
- Roborock S7. Модель 2021 года. Оборудована валиком для сухой уборки, во время уборки может распознавать тип покрытия. С сухой и влажной уборкой устройство справляется на уровне или лучше аналогов.
- Viomi S9. В роботе установлена функция самоочистки. По информации на панели можно понять, сколько зарядки осталось и насколько заполнен мусором мешок.
- Dreame bot L10. Кроме лидара, здесь есть встроенная камера и лазерные датчики. Устройство способно определять предметы, которые встречаются на его пути. Мощность аккумулятора у гаджета тоже радует - 5 200 мАч.
- GENIO Laser L800. Пример дорогого робота-пылесоса. В корпус встроены датчики, распознающие объекты. Управлять устройством можно с помощью пульта или приложения на телефоне. Мощность батареи также 5 200 мАч.
- Roidmi EVE Plus. Отлично убирает вдоль стен и обладает функцией самостоятельной очистки. Также на экране станции можно увидеть режим уборки и уровень заряда. Некоторые параметры работы этого устройства можно задавать в мобильном приложении.
- Lydsto R1. Наиболее бюджетный вариант с самоочисткой. По функциональности он похож на свои аналоги. При этом автор отмечает плохое качество сборки.
- Hobot LEGEE 7. Это устройство можно настраивать отдельно для каждого вида уборки. Есть две виброшвабры, которые моют пол в два этапа. В остальном в целом модель похожа на те, что относятся к премиум-сегменту.
- 360 S9. Вместо ИК-датчиков здесь стоят УЗ-сенсоры, позволяющие определять тёмные препятствия. Устройство в целом можно программировать на неделю: составлять график уборки и затем управлять при помощи голосовых помощников. Полного заряда батареи пылесоса хватит на 3 часа.
- iLIFE A10s. Может создать карту помещений, хотя не всегда точную. Также среди слабых сторон пользователь называет невозможность проведения комплексной уборки и слабый аккумулятор (2 900 мАч).
- TROUVER Robot LDS Vacuum Mop. Имеет минимальные характеристики для работы: 2 600 мАч батарея и 2 000 Па мотор. По функциональности, однако, приближается к топовым устройствам.