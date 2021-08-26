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Перечислены 10 лучших роботов-пылесосов с лидаром для навигации в 2021 году

Они особенно полезны будут тем, у кого большая квартира
Пользователь iXBT.com в своём блоге опубликовал подборку моделей пылесосов с лидаром разной стоимости.
Перечислены 10 лучших роботов-пылесосов с лидаром для навигации в 2021 году

Автор заметил, что главное достоинство всех названных моделей - отличная функциональность. При уборке они показывают отличные результаты для своей цены.

  1. Roborock S7. Модель 2021 года. Оборудована валиком для сухой уборки, во время уборки может распознавать тип покрытия. С сухой и влажной уборкой устройство справляется на уровне или лучше аналогов.
  1. Viomi S9. В роботе установлена функция самоочистки. По информации на панели можно понять, сколько зарядки осталось и насколько заполнен мусором мешок.
  1. Dreame bot L10. Кроме лидара, здесь есть встроенная камера и лазерные датчики. Устройство способно определять предметы, которые встречаются на его пути. Мощность аккумулятора у гаджета тоже радует - 5 200 мАч.
  1. GENIO Laser L800. Пример дорогого робота-пылесоса. В корпус встроены датчики, распознающие объекты. Управлять устройством можно с помощью пульта или приложения на телефоне. Мощность батареи также 5 200 мАч.
  1. Roidmi EVE Plus. Отлично убирает вдоль стен и обладает функцией самостоятельной очистки. Также на экране станции можно увидеть режим уборки и уровень заряда. Некоторые параметры работы этого устройства можно задавать в мобильном приложении.
Перечислены 10 лучших роботов-пылесосов с лидаром для навигации в 2021 году
  1. Lydsto R1. Наиболее бюджетный вариант с самоочисткой. По функциональности он похож на свои аналоги. При этом автор отмечает плохое качество сборки.
  1. Hobot LEGEE 7. Это устройство можно настраивать отдельно для каждого вида уборки. Есть две виброшвабры, которые моют пол в два этапа. В остальном в целом модель похожа на те, что относятся к премиум-сегменту.
  1. 360 S9. Вместо ИК-датчиков здесь стоят УЗ-сенсоры, позволяющие определять тёмные препятствия. Устройство в целом можно программировать на неделю: составлять график уборки и затем управлять при помощи голосовых помощников. Полного заряда батареи пылесоса хватит на 3 часа.
  1. iLIFE A10s. Может создать карту помещений, хотя не всегда точную. Также среди слабых сторон пользователь называет невозможность проведения комплексной уборки и слабый аккумулятор (2 900 мАч).
  1. TROUVER Robot LDS Vacuum Mop. Имеет минимальные характеристики для работы: 2 600 мАч батарея и 2 000 Па мотор. По функциональности, однако, приближается к топовым устройствам.