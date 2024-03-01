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Бытовая техника
Опубликовано 01 марта 2024, 03:45
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Перечислены главные характеристики при выборе умного светильника

Обращайте внимание именно на них
Сегодня есть светильники, которыми можно управлять прямо с телефона. И вот какие параметры в таких приборах — самые важные.

Умные светильники от простых отличаются тем, что в них есть модуль управления и умная лампочка (блок таких лампочек). При покупке таких светильников важно учитывать следующие моменты.

Вид управления. Это может быть Bluetooth или специальное приложение. Также в комплект иногда входит пульт.

Тип встроенных датчиков. Они бывают оптические (связаны с уровнем освещённости), акустические (выполняют голосовые команды), инфракрасные (реагируют на тепловой фон).

Голосовой помощник. Например, Алиса, Маруся, Siri, Салют, Алекс, Google Ассистент.

Место установки. В залах и гостиных хорошо будет разместить светильники с зондированным освещением, в небольших помещениях — с датчиками движения, в помещениях с высокой влажностью — светильники влагозащищённого исполнения.

Перечислены главные характеристики при выборе умного светильника
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Автономность. Обращайте внимание на объём батареи и на длительность работы.

Мощность и яркость. Многие умные лампы экономичнее обычных в 5−10 раз. Поэтому для подбора подходящей лампы делите значение старой на 5−10. Что касается интенсивности света, то комнату 20 кв. м необходимо примерно 3000 Люмен от всех световых приборов.

Пульсация света. Во многих приборах для этого установлены фильтры пульсации и преобразователи переменного тока.

Индекс цветопередачи. Общепринятое значение среднего индекса цветопередачи для домашнего освещения равняется 80 из 100.

Дополнительные функции и возможности. Однозначно полезными станут такие функции, как таймер, режим будильника.