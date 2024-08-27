Перечислены главные критерии выбора кондиционера для дома и офиса

Перечислены главные критерии выбора кондиционера для дома и офисаСейчас на рынке есть множество вариантов этой техники
Существует три варианта кондиционеров. Это оконные, сплит-системы, переносные. Оконные модели устанавливаются прямо в окно. Подходят они больше для небольших комнат.
Сплит-системы обладают большей мощностью и эффективностью, чем оконные кондиционеры. У них два блока: внешний — на улице, внутренний — в доме.
Переносные кондиционеры отлично подходят для небольших квартир. Правда, по мощности они могут быть хуже, чем другие типы устройств.
При выборе кондиционера обращайте внимание на ряд факторов. Это размер устройства (выбирайте такой, который подойдёт для конкретного помещения), энергоэффективность (её показатели должны быть высокими), функции (обогрев, очистка воздуха, осушение), бюджет (соотнесите цену кондиционера с его энергоэффективностью, производительностью).