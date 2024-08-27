Перечислены главные критерии выбора кондиционера для дома и офиса

Существует три варианта кондиционеров. Это оконные, сплит-системы, переносные. Оконные модели устанавливаются прямо в окно. Подходят они больше для небольших комнат.

Сплит-системы обладают большей мощностью и эффективностью, чем оконные кондиционеры. У них два блока: внешний — на улице, внутренний — в доме.