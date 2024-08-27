Бытовая техника
Опубликовано 27 августа 2024, 14:15
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Перечислены главные критерии выбора кондиционера для дома и офиса

Сейчас на рынке есть множество вариантов этой техники
Если вы живёте в жарком климате, то для вас может быть непросто выбрать подходящий кондиционер. Вот на что в этом случае нужно опираться.
Перечислены главные критерии выбора кондиционера для дома и офиса
© @kandinsky21_bot

Существует три варианта кондиционеров. Это оконные, сплит-системы, переносные. Оконные модели устанавливаются прямо в окно. Подходят они больше для небольших комнат.

Сплит-системы обладают большей мощностью и эффективностью, чем оконные кондиционеры. У них два блока: внешний — на улице, внутренний — в доме.

Перечислены главные критерии выбора кондиционера для дома и офиса
© The Spruce / Letícia Almeida

Переносные кондиционеры отлично подходят для небольших квартир. Правда, по мощности они могут быть хуже, чем другие типы устройств.

При выборе кондиционера обращайте внимание на ряд факторов. Это размер устройства (выбирайте такой, который подойдёт для конкретного помещения), энергоэффективность (её показатели должны быть высокими), функции (обогрев, очистка воздуха, осушение), бюджет (соотнесите цену кондиционера с его энергоэффективностью, производительностью).